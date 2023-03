Elezioni amministrative Scafati (M5S) Villani: “Stiamo lavorando ad una proposta progressista condivisa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Continuano gli incontri, fortemente voluti dal Movimento 5 Stelle, al fine di poter valutare e sintetizzare tutti gli aspetti programmatici, rispettando tutte le forze che stanno partecipando al tavolo. Il nostro auspicio è che si giunga nei prossimi giorni ad una determinazione unitaria. Non farlo sarebbe un errore imperdonabile.” A dirlo è Virginia Villani coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno a margine della riunione di eri con Campania Libera, Scafati Arancione, PD, Free Scafati, PER e naturalmente il Movimento 5 Stelle per chiarire le varie posizioni politiche delle forze coinvolte nella coalizione.

“Oggi abbiamo veramente la concreta possibilità per arginare l’avanzata della destra e tentare di rinnovare la classe politica di una città devastata da una gestione clientelare e personalistica. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle chiede, a gran voce, a tutte le forze politiche coinvolte, uno sforzo ulteriore nella direzione di una sintesi unitaria nel solo ed esclusivo interesse di Scafati, avendo come unico faro le linee programmatiche. Solo così è possibile realizzare un progetto alternativo reale, che punti concretamente al governo della città." -conclude Villani-.