Bicchielli (Noi Moderati): "È sempre più emergenza sicurezza a Salerno"

"È sempre più emergenza sicurezza a Salerno. In pochi giorni sono stati registrati diversi furti, soprattutto nella zona orientale. Serve un intervento ad horas da parte degli enti preposti per istituire un piano sicurezza per mettere in atto ogni azione utile a reprimere il fenomeno".

Lo dichiara Giuseppe Bicchielli (Noi Moderati), candidato alla Camera per il centrodestra nel collegio uninominale Campania2 - Salerno in merito all'emergenza sicurezza che sta mettendo a rischio le attività commerciali e ristorative del capoluogo di provincia. "Questa mattina ho incontrato i commercianti della zona orientale, tutti mi hanno sottolineato la necessità e l'urgenza di incrementare i controlli soprattutto nell'orario serale. Dopo due anni di pandemia si rischia di generare un'emergenza sociale che oggi nessuno può permettersi - ha aggiunto Bicchielli - Bisogna istituire il tavolo sicurezza ed individuare ogni azione utile alla tutela dei commercianti, dei cittadini e delle attività. La nostra Mission è un cambiamento radicale che tocchi ogni zona del mezzogiorno d'Italia, a partire dalla città di Salerno che oggi più che mai ha bisogno di una rivoluzione e tutto questo sarà possibile sfruttando al massimo i fondi del Pnrr".