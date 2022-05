Elezioni amministrative: presentata la lista "Castel San Giorgio nel cuore" con Petrillo sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Questa mattina, è stata presentata ufficialmente la lista dei candidati al Consiglio Comunale a supporto della candidatura a sindaco di Vincenzo Petrillo.

Prende dunque ufficialmente il via la campagna elettorale della lista civica “Castel San Giorgio nel cuore”.

Sono 16 i canditati alla carica di Consigliere Comunale, pronti a sostenere il progetto politico di Vincenzo Petrillo.

“Sono particolarmente orgoglioso della squadra elettorale che mi ha dato fiducia e mi sostiene: una lista composta da professionisti con a cuore il nostro territorio, pronti a scendere in campo per contribuire a costruire un futuro migliore per Castel San Giorgio”- ha dichiarato il candidato sindaco Petrillo.

Domani 15 maggio 2022 alle ore 11.00, i candidati della lista “ Castel San Giorgio nel cuore” si presenteranno alla cittadinanza nella sede elettorale di Via Ten. B. Lombardi, pronta per essere contestualmente inaugurata.

I candidati al Consiglio Comunale della lista Castel San Giorgio nel cuore sono i seguenti: