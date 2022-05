Elezioni amministrative: presentata la lista "Insieme per Montecorice" con Flavio Meola sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Flavio Meola è il candidato sindaco della lista civica “Insieme per Montecorice” in campo nel Comune di Montecorice per le elezioni del prossimo 12 giugno. Dopo già due mandati da primo cittadino, Meola ha deciso di mettere nuovamente la sua esperienza amministrativa al servizio della comunità.

Turismo, agricoltura e pesca, infrastrutture e digitalizzazione, sono i punti salienti del programma amministrativo, basato su tradizione e innovazione, che la squadra guidata dal candidato sindaco Meola intende attuare per rilanciare Montecorice.

«E’ il momento di cambiare rotta per rilanciare il nostro territorio comunale – afferma il candidato sindaco, Flavio Meola – Ci attendono sfide importanti e sono sicuro che questa squadra, un giusto mix di esperienza e di giovani con tanta voglia di fare per la loro terra, riuscirà a portare Montecorice in una dimensione importante. Lavoreremo per la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e culturale per uno sviluppo sostenibile, senza alcuna speculazione. Del resto, abbiamo bellezze uniche, dalla costa ai borghi collinari, e il nostro compito è quello di lavorare affinché queste attrattive si tramutino in opportunità di lavoro, e non solo per due mesi all’anno».

I candidati al Consiglio comunale nella lista “Insieme per Montecorice” sono: Amedeo Malzone, Filomena Lamanna, Domenico Lembo, Sabato Monzo, Pasquale Tarallo, Luigi Margarucci, Ciro Cozzolino, Alfonsina Sevo, Costabile Cardullo e Antonio Maffia.