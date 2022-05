Elezioni a Mercato San Severino, Lupone: “Sappiamo cosa fare, sosteneteci"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Bagno di folla, ieri sera, per l’apertura della campagna elettorale di Luigi Lupone, candidato alla carica di sindaco nel comune di Mercato San Severino. In una gremita piazza Garibaldi, il giovane avvocato sanseverinese, sostenuto da tre liste civiche, ha incontrato la cittadinanza per illustrare il suo programma di governo della città.

Ad ascoltarlo c’era tanti giovani, professionisti, famiglie ed ovviamente la squadra al completo degli aspiranti consiglieri che compongono le liste della sua coalizione. “Sappiamo cosa fare, ma soprattutto sappiamo come farlo” è stato lo slogan scandito più volte da Lupone. Diversi i punti del suo programma. Dalla “strutturazione” della macchina amministrativa per avere uffici comunali “più efficienti ed efficaci”, alla “implementazione” di progetti volti a favorire la riqualificazione urbana, la risoluzione delle problematiche ambientali, l’innovazione della pubblica amministrazione. Ed ancora il rilancio dell’edilizia locale attraverso il Pnrr, dell’assistenza sanitaria, il potenziamento dei servizi con tariffe sostenibili e ove possibile gratuite per le famiglie. E altri ambiziosi settori su cui Lupone intende incidere come: la Multiservizi, il Polo della ricerca e dell’innovazione, il polo ospedaliero, il polo dello sport comunale, il parco archeologico del castello e le aree verdi urbane, il canile intercomunale.

Domani (lunedì 23 maggio) l’appuntamento con i cittadini è alle ore 20:30, in Piazza Camporotunno nella frazione Corticelle.