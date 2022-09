Elezioni politiche 2022: i dati sull'affluenza

Oggi è l'election day. Gli italiani sono chiamati alle urne per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Non dovrebbero esserci particolari differenze tra l'affluenza per il voto alle due camere dato che per la prima volta potrà votare per il Senato chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

L'affluenza alle urne nella nostra provincia

Ore 12:

Camera dei Deputati: 15,01%

Senato: -

In aggiornamento