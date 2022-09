Villani (M5S) sulla sanità: “Piero De Luca prova ad intimorirmi minacciando querele ma noi abbiamo le prove”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Vittima io di false accuse da parte dell’On. Piero De Luca, sono costretta – in piena campagna elettorale, sommersa da numerosi impegni sul territorio – ad intervenire per difendermi e mettere in chiaro le cose”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle, candidata all’uninominale dell’Agro per la Camera dei Deputati, Virginia Villani.

“Altro che fake news, è tutto tristemente vero e documentato dalla stampa, dai racconti video e fotografici. In particolare, un servizio televisivo di una emittente locale descrive quanto accaduto; testualmente: “Incontro questa mattina a Sapri dell’On. Piero De Luca con diversi rappresentati istituzionali del territorio e con il Direttore Sanitario dell’Ospedale “Immacolata” di Sapri […], in vista delle prossime elezioni politiche”, prosegue Villani. “Il turismo elettorale negli ospedali è, purtroppo, un fenomeno inaugurato dal padre di De Luca in più occasioni. L’On. Piero segue questa scia disattendendo, per altro, le stesse disposizioni del Governatore, il quale ha caldamente sconsigliato ai dirigenti delle Aziende Sanitarie Locali l’incontro con i candidati politici. Siamo al paradosso, non solo si minacciano querele sulla base del nulla, si nega pure l’evidenza!”

“Colgo, infine, l’occasione per ricordare all’On. De Luca, i numerosi incontri che ho avuto – in tempi non sospetti – anche con lui al fine di sollecitare un intervento del padre per l’Ospedale di Sarno, a rischio chiusura” conclude Villani.