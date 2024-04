Noi Moderati, Eliodoro Nappi nuovo vicesegretario del coordinamento giovanile

Eliodoro Nappi è stato nominato vice segretario provinciale del coordinamento Giovani di Noi Moderati e per la città di Scafati. La nomina è stata conferita dal segretario provinciale di Salerno Luigi Cerruti, in accordo con il segretario provinciale del movimento giovanile Valter Carotenuto, nell'ambito della programmazione delle attività politiche di ausilio e coadiuvazione a supporto del dipartimento di Noi Moderati di Salerno.

Il commento

“Stiamo strutturando il movimento giovanile, ripeto ancora una volta che sono loro il nostro futuro e dobbiamo avere giovani consapevoli, impegnati, giovani che sappiano mettere a disposizione del territorio le loro idee, i loro progetti” ha dichiarato il segretario provinciale Luigi Cerruti. “Sono orgoglioso di entrare a far parte della grande famiglia di Noi Moderati. Ringrazio il nostro deputato, l’onorevole Pino Bicchielli, per il lavoro che sta portando avanti sul nostro territorio, il coordinatore provinciale Cerruti e il nostro segretario Carotenuto. Da noi giovani può partire un importante slancio per la nostra provincia che, nonostante le tante difficoltà, ha tante bellezze da valorizzare e per farlo credo sia necessario il contributo di tutti, soprattutto di noi giovani” ha aggiunto Eliodoro Nappi.