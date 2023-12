Elly Schlein su De Luca: "Le polemiche interne non servono"

"Io non sono brava con i titoli ma se dovessi immaginare un titolo di un libro direi, grazie al Pd". È quanto affermato dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenuta a "Casa Corriere Festival". Destinatario della dichiarazione il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ed il suo ultimo libro, "Nonostante il Pd". "Non servono polemiche all'interno del Pd" ha affermato Schlein, che ha aggiunto: "Bisogna rinnovare la classe dirigente che è sul territorio. Noi cerchiamo di costruire una linea chiara e bisogna girare in tutto il Paese perché questo rinnovamento non nasce in provetta".