"Teatro Vittorio Emanuele di Salerno e Teatro Verdi di Cava": l'ironia di FdI sull'emendamento del Pd

“Non sapevo esistesse il teatro Vittorio Emanuele di Salerno e il teatro Verdi di Cava. Ha ragione il padre a dire che c’è un ceto politico penoso”. A ironizzare sui social è il senatore salernitano di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, il quale ha pubblicato un emendamento del Partito Democratico - che vede come primo firmatario il deputato Piero De Luca - in cui, nell’elenco dei teatri italiani da dichiarare “monumenti nazionali”, compare al primo posto il “Teatro Municipale Giuseppe Verdi - Cava de’ Tirreni” (quando in realtà si trova a Salerno) e al 19esimo posto il “Teatro comunale Vittorio Emanuele – Comune di Salerno” (che in realtà nel capoluogo non esiste).

L'ironia

Un evidente errore da parte di chi ha redatto l’emendamento, ma probabilmente anche di chi, non lo ha visionato o non lo ha visionato bene prima della pubblicazione anche sul sito della Camera. Sotto al commento ironico di Iannone, si stanno susseguendo molti commenti ironici tra cui quello della deputata di FdI Imma Vietri: "Un pò distratto il ragazzo" riferendosi al suo collega Piero De Luca.