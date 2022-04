Emergenza cinghiali, Carpentieri (FdI): "La Regione sta a guardare"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“I soldi ci sono ma la Regione non pubblica il bando per assegnarli. È il paradosso dei fondi europei disponibili per prevenire i danni provocati dalla fauna selvatica e in particolare dai cinghiali. Nel calendario dei bandi in via di pubblicazione, la Regione non ha previsto quello per mettere questi fondi a disposizione di imprenditori e operatori agricoli per costruire recinzioni e protezioni meccaniche. Evidentemente questo problema non è ritenuto una priorità e gli agricoltori si trovano da soli a fare i conti con i cinghiali e i danni che provocano ai raccolti.” Lo scrive il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri. "Già qualche tempo fa, partecipando a una iniziativa di Coldiretti (cui si riferisce la foto qui sotto), denunciai il serio problema legato ai danni causati dai cinghiali, chiedendo al governo regionale provvedimenti che puntualmente non sono arrivati. Nelle scorse ore sono tornato sulla questione, con una interrogazione consiliare nella quale ho chiesto al Presidente De Luca e all’Assessore all’agricoltura Caputo di rendere noti i motivi di questa assurda inerzia. Per ora l’unica cosa certa è che la Regione, ancora una volta, ha abbandonato gli agricoltori”.