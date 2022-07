Emergenza ospedale Sarno, il sindaco: "Non farò come Schettino, non chiedetemi di abbandonarvi"

Non farò come Schettino, non abbandonerò la nave in un momento così difficile per il nostro ospedale. Sono e sarò accanto ai miei concittadini ed alle comunità dell'Agro sarnese-nocerino e dei paesi vesuviani, per difendere il diritto alla salute di tutti.

Lo ha detto il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora che punta i riflettori sull'emergenza all'ospedale cittadino. "Sono stato eletto dai cittadini per rappresentarli e le mie dimissioni, richieste dal Comitato Insieme per la salute con conseguente arrivo di un Commissario Prefettizio, non sono sicuramente la soluzione a tutti i problemi che affliggono il nostro presidio ospedaliero. - scrive il primo cittadino - Non comprendo né i loro dubbi nè la richiesta di abbandonare la mia città. In qualità di Sindaco mi sono fatto portavoce di tutte le loro istanze e continuerò a farlo in tutte le sedi istituzionali. Ho trasmesso gli atti alla Regione, al Ministero della Salute, all'Asl, ho chiamato a raccolta i Sindaci, ho chiesto la convocazione della V Commissione Regionale della Sanità, ho chiesto l'aiuto del Prefetto di Salerno. Ricordo che sia la Giunta che il Consiglio Comunale hanno approvato una serie di proposte a salvaguardia del nostro nosocomio, anche quelle del Comitato, che abbiamo sottoposto all'attenzione dei vari livelli istituzionali e non ci fermeremo finché il nostro ospedale non sarà potenziato a tutela della salute pubblica".

