Emodinamica a Nocera Inferiore: Villani (M5s) replica a Picarone

“Se il consigliere regionale Franco Picarone e il Presidente Vincenzo De Luca avessero fatto bene il loro lavoro, non saremmo ancora qui a parlare del reparto di Emodinamica a Nocera Inferiore i cui interventi di adeguamento sarebbero dovuti finire diversi mesi fa. Purtroppo l'approssimazione con cui la Regione Campania segue la sanità, soprattutto nel nostro territorio, è sotto gli occhi di tutti e talvolta balza anche agli onori della cronaca”: così la Deputata Virginia Villani del MoVimento 5 Stelle replica ai toni sarcastici del consigliere regionale deluchiano Franco Picarone.

I dettagli

“Al caro consigliere Picarone che negli ultimi giorni è stato più a Salerno per la campagna elettorale delle amministrative che nel suo ufficio a Palazzo Santa Lucia (ruolo per cui è stato eletto), voglio ricordare che in qualità di Deputata (tra l'altro membro della Commissione Sanità alla Camera), fin dal mio insediamento in Parlamento, mi sono occupata di sanità e del presidio di Nocera Inferiore, non certo da oggi come lui vuole insinuare. Se ne faccia una ragione: il ruolo di indirizzo e controllo mi compete, specie quando ricevo segnalazioni dai cittadini come avviene spesso per i disastri che la Regione ha causato nei presidi del nostro territorio. Infine, a Picarone voglio anche ricordare che a Nocera Inferiore non vi è alcuna campagna elettorale in corso, né alcuna necessità di promozione partitica: noi lavoriamo per il territorio e per i cittadini, un tipo di politica che forse altri nemmeno sanno che esiste. Picarone & Co pensassero piuttosto alla disastrosa situazione del 118 in Campania. Ma di questo ho parlato nella mia interpellanza urgente dei prossimi giorni al Ministero della salute”, conclude la Deputata Villani.