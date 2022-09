Enrico Letta a Salerno: "De Luca è fra le migliori esperienze sul territorio"

"In questo momento siamo uniti, tutti impegnati a far sì che i nostri messaggi del Partito Democratico siano i messaggi che riescano a convincere gli elettori in questi ultimi giorni, con tutte le nostre esperienze migliori sul territorio e quella del governatore della Campania è sicuramente una di queste. Sono molto contento di questa unità che oggi si sta mettendo un campo e che sta dando davvero i migliori risultati possibili per noi". Queste le parole del segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, in durante l'incontro al Mediterranea Hotel a Salerno con i candidati alla Camera ed al Senato e gli amministratori del territorio.

"Il Pd non è un autobus"

"Chi è andato via dal Pd è chi cercava una candidatura nel Pd e non l'ha ottenuta" ha aggiunto Letta: "Francamente penso che nella nostra comunità politica si sta sia quando si è candidati, sia quando non si è candidati. Chi va via dalla nostra comunità politica perché non è stato candidato, vuol dire che l'aveva presa per un autobus, e non credo debba essere considerata tale".

"Vinciamo noi"

Letta ha anche fatto un riferimento ai competitor del centrodestra. "Gli altri - ha sottolineato il segretario democrat - hanno già cominciato a dividersi i ministeri. Decidono se Salvini deve fare il ministro degli Interni o il presidente del Senato, oppure cosa deve fare Berlusconi o se Tremonti deve tornare a fare il ministro dell'Economia. Ma tanto domenica prossima vinciamo noi. Loro possono continuare a fare queste discussioni accademiche".