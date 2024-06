Europee 2024/ Continua il viaggio nei quartieri di Salerno di Enzo Maraio

E’ proseguito questa mattina il viaggio nei quartieri di Salerno del segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio candidato capolista nella circoscrizione Sud nella lista Stati Uniti d’Europa. Nel corso della passeggiata, organizzata dal consigliere comunale socialista Rino Avella, Maraio ha incontrato commercianti e gli abitanti dei rioni Gelso e Carmine alla presenza dell’assessore Massimiliano Natella e dei consiglieri comunali Filomeno di Popolo e Antonia Willburger.

Le altre tappe

Alle 18.30 invece sarà in via Piegolelle a Giovi per un giro tra i rioni collinari. Domani invece chiusura della campagna elettorale a suon di jazz presso il J Beach (via Salvatore Allende) dove Enzo Maraio incontrerà i suoi sostenitori sulle note della Salerno Jazz Orchestra che vedrà sul palco come guest il pianista e cantante inglese Anthony Strong e a seguire il sax set di Giusi Di Giuseppe.