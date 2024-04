"Bilancio errato": in attesa della riunione dei capigruppo, sfuriata di De Luca

E' in programma in questo pomeriggio, alle ore 17, la riunione dei capigruppo per convocare d'urgenza il Consiglio Comunale e tentare di rimediare al presunto disavanzo emerso nel Bilancio, evidenziato dal consigliere d'opposizione, Roberto Celano. Intanto, se il sindaco Vincenzo Napoli prova a liquidare il tutto parlando di errore materiale, il Governatore Vincenzo De Luca, secondo quanto racconta Le Cronache, non ha atteso e non ha usato mezzi termini nei confronti dei responsabili. Ieri pomeriggio, infatti, presso il Mediterranea Hotel di Salerno ha convocato gli assessori, lo stesso primo cittadino con il capostaff Enzo Luciano, nonchè il direttore generale Matteo Picardi e il presidente del Consiglio Angelo Caramanno. Dito di De Luca puntato, dunque, contro il sindaco e il suo staff, in particolare contro il neo assessore Eva Avossa e il presidente della commissione Bilancio Fabio Polverino.

Il commento del Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania