Box pertinenziali sul corso Garibaldi, Fratelli d’Italia: "Pronto un esposto alla Procura"

Box pertinenziali Corso Garibaldi? Fratelli d’Italia Salerno ha pronto un esposto alla Procura. In merito alla questione dei parcheggi emersa nello scorso consiglio comunale, infatti, Fratelli d'Italia, pensa si tratti di "una questione che è davvero imbarazzante per la giunta e che rischia di causare dei danni alle casse del comune": "La questione dei parcheggi rischia di essere un boomerang per il Comune di Salerno. In primo luogo la nuova decisione del Consiglio comunale, che andava a riprendere la delibera orginaria del comune 2019, è in contrasto con la delibera della giunta comunale prevedendo una riduzione di aree di parcheggio. Tale decisione quindi, espone il comune di Salerno e i cittadini ad un rischio risarcimento per la ditta Russo che si è vista ridotta l'area di parcheggio a fronte di un investimento già affrontato", dice il consigliere Domenico Ventura.

La motivazione

"In secondo luogo tale decisione, doveva essere presa dalla giunta comunale e non dal consiglio: così facendo l'amministrazione ha adottato una strategia pilatesca e ha scaricato la colpa ai consiglieri. Non a caso c'è stata l'astensione del sindaco e l'assenza di De Maio. - concludono da Fratelli d'Italia - La giunta sta andando in testa coda e la loro incapacità amministrativa ricade come sempre sui cittadini".