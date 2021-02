Europa Verde, nominati i responsabili delle aree tematiche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In Campania sono state definite le aree tematiche con i rispettivi responsabili di Europa Verde. La struttura commissariale di Europa Verde Campania, guidata da Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta, ha definito i primi responsabili tematici regionali. Si tratta di persone esperte e rappresentative dei settori per i quali sono stati selezionati. L’elenco si arricchirà nelle prossime settimane di altri responsabili di aree tematiche. All’indomani del buon risultato conseguito alle ultime elezioni regionali, con l’elezione del consigliere Borrelli con 16.000 voti, la strutturazione territoriale di Europa Verde prosegue e ricalca di pari passo quella tematica. L’impegno su tutta la regione è sempre al massimo e l’obiettivo è quello di presentare il simbolo in tutte le realtà possibili, partendo dalle più grandi, nelle prossime elezioni amministrative.

Ambiente: Salvatore Iavarone

Sport: Maria Francesca Imbaldi

Giovani: Mattia Corvino

Formazione: Rosario Visone

Diritti civili: Sofia Esposito

Clean up: Gianpaolo Massaroli

Centri giuridici: Dario Barbirotti

Comunicazione: Fabio De Rienzo

La dichiarazione di Sofia Esposito: "Questa nomina incardina perfettamente ciò che sono i miei ideali, sposa le lotte fatte da tempo per i cittadini, sono orgogliosa da oggi di poter essere l'anello di congiunzione a livello regionale per il partito di Europa Verde delle problematiche sociali del territorio Campano. Particolare attenzione sarà dato a Salerno e provincia, dove ho vissuto per un grazie particolare alla città di Pagani dove per alcuni anni ho vissuto e dove è cresciuto il mio impegno civile. Da ora in poi tutti i Campania possono contare su di me; la sfida che oggi mi pongo è proprio questa: LA TUTELA DEI DIRITTI DI QUELLA FASCIA DI POPOLAZIONE DELLA CAMPANIA CHE RIMANE INASCOLTATA"