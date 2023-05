Europa Verde: il 6 maggio tappe a Pontecagnano, Pellezzano e Scafati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sarà un sabato 6 maggio a tinte verdi quello che vedrà i tre appuntamenti con le cittadinanze di Pontecagnano, Pellezzano e Scafati. Dalle ore 12 alle 18 i candidati di Europa Verde saranno impegnati a trattare temi cari al partito guidato da Angelo Bonelli ed Eleonora Evi come ambiente e giustizia sociale insieme ai cittadini che i prossimi 14 e 15 maggio saranno chiamati a dare la propria preferenza alle urne per il rinnovo delle cariche amministrative. Un triplice impegno importante per i candidati di EV che per tutti e tre gli incontri saranno accompagnati dal deputato ed ex consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli mentre a Pontecagnano e Pellezzano vi sarà anche la co-commissaria regionale Fiorella Zabatta.

Il primo incontro si terrà a Pontecagnano, nella sede del Comitato elettorale Lanzara Sindaco in piazza Sabbato dalle ore 12, dal titolo “La Pontecagnano Faiano del futuro, giustizia ambientale e sociale”. Ad intervenire, oltre al deputato Borrelli e alla co-commissario Zabatta, vi saranno il candidato sindaco Giuseppe Lanzara e il candidato al consiglio comunale nella lista Alleanza per Pontecagnano Faiano, Vincenzo Sguera. Al loro fianco il co-portavoce provinciale di Europa Verde Salerno, Dario Barbirotti, la co-portavoce dei Giovani di Europa Verde Campania, Gabriella Ferrara e la co-portavoce della Federation of Young European Greens, Benedetta Scuderi.

Alle 15.30 sarà la volta di Pellezzano, con l’incontro dal titolo “Giustizia ambientale e sociale: quale futuro?” che si terrà presso il Comitato elettorale “Pellezzano di tutti” in via Luigi Cacciatore 29, nella frazione di Coperchia. A discutere sui temi, oltre all’onorevole Francesco Emilio Borrelli e alla co-commissaria regionale Fiorella Zabatta, vi sarà il candidato sindaco di Pellezzano, il dottor Giuseppe Pisapia con al suo fianco la candidata di Europa Verde nella lista “Pellezzano di tutti”, Giovanna Avallone. A completare gli interventi vi saranno l’avvocato Barbirotti, Gabriella Ferrara e Benedetta Scuderi.

Il tour verde si chiuderà a Scafati, alle ore 18 in piazza Falcone e Borsellino con l’incontro organizzato dai Giovani Europeisti Verdi dal titolo “Dalla parte dell’ambiente” che vedrà gli interventi del candidato sindaco di Scafati, Michele Grimaldi insieme a quello del candidato nella lista Alleanza Verdi Sinistra per Europa Verde, Simone De Felice. Con loro il co-portavoce provinciale Dario Barbirotti insieme a Giuseppe Cuccurese e Gabriella Ferrara, entrambi co-portavoce GEV Campania e Benedetta Scuderi, co-portavoce della Federation of Young European Greens.