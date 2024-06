Europee, ultime tappe per Alberico Gambino (Fdi) prima del voto

Continuano gli impegni di questa campagna elettorale sia in Campania che nelle altre Regioni limitrofe: Cinquefrondi, Delianuova, Ricigliano, Sant’Egidio del Monte Albino, Caserta, Baronissi, Napoli sono alcune delle ultime tappe del tour del candidato di Fratelli d’Italia sul territorio della IV Circoscrizione

elettorale, dove è stato accolto con grande entusiasmo.

Le ultime tappe

“Sto vivendo giornate ricche di spunti e confronti sulle nostre prospettive per le elezioni europee – afferma Alberico Gambino - Insieme al vice ministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, ho avuto il piacere di incontrare tantissime persone e di dialogare con molti giovani pieni di energia e speranza nel futuro”.

I prossimi incontri si terranno nella giornata di giovedì 6 giugno a Castel San Giorgio e Mercato San Severino, e venerdì 7 giugno a Battipaglia e al Vallo di Diano, per poi proseguire con la chiusura della campagna elettorale a Pagani in serata. “Dobbiamo produrre il massimo dei nostri sforzi per proiettare anche in Europa il consenso di cui il governo Meloni, grazie all’ottimo lavoro che sta svolgendo, gode in Italia - ha aggiunto Gambino - più consensi avremo più conteremo, più saremo forti più conterà la voce italiana in Europa. Dobbiamo far valere la nostra identità”.