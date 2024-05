Elezioni europee 2024, il sottosegretario Durigon (Lega) a Mercato San Severino

Il sottosegretario Claudio Durigon a Mercato San Severino in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. L’incontro si terrà domani, domenica 19 maggio, alle 19 al cineteatro comunale in via Trieste. In veste di organizzatore e moderatore Aurelio Tommasetti, responsabile nazionale Università per la Lega e consigliere regionale. Porteranno i loro saluti il deputato Gianpiero Zinzi, vice coordinatore Lega Campania, il capogruppo del partito in consiglio regionale Severino Nappi e il consigliere regionale Antonella Piccerillo.

I candidati

Interverranno i candidati al Parlamento Europeo, il consigliere comunale di Salerno Dante Santoro, la consigliera regionale Carmela Rescigno e l'europarlamentare Aldo Patriciello, illustrando il programma della Lega per le europee. Le conclusioni saranno affidate al senatore Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e coordinatore Lega Campania, che si soffermerà sul tema del lavoro in Italia e in Europa.