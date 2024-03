Europee, Maraio (Psi): "Socialisti europei si batteranno contro nazionalisti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Ci batteremo contro una destra che vuole una Europa debole, governata dai nazionalisti e dai totalitarismi e che per alcuni tratti si ispira ancora a un periodo buio per l’Italia”- ha detto Enzo Maraio, segretario del Psi, a margine del congresso PSE che si è tenuto a Roma. Maraio, riferendosi al candidato dei socialisti europei alla Presidenza della commissione Nicholas Smith, ha proseguito: “sarà una campagna elettorale dove è necessario far sentire forte la voce dei socialisti europei a difesa della libertà, dei diritti, dell’uguaglianza, della giustizia sociale, come previsto nel manifesto elettorale approvato oggi al congresso”- prendendo come esempio “Giacomo Matteotti, padre in Italia della sinistra socialista, su cui si scatenò, per la prima volta, tutta la violenza del regime fascista di Mussolini. Noi oggi, a cento anni dal suo assassinio, vogliamo ricordarlo insieme ai compagni socialisti europei. Abbiamo il dovere di respingere ancora una volta, questo pericolo per l’Italia e per l’Europa”