Europee 2024/Intervista ad Enzo Maraio (Psi-SUE): "Esportiamo il modello Campania in Europa per difendere il Sud"

“Esportiamo il modello Campania in Europa per difendere il Mezzogiorno”. E’ questo l’obiettivo di Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi e capolista nella circoscrizione Sud della lista Stati Uniti d’Europa, che, in un’intervista a Salernotoday, spiega le ragioni che lo hanno spinto a candidarsi alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024.

Come nasce la sua candidatura al Parlamento Europeo?

"La mia candidatura, come le altre candidature socialiste, sono nate dalla necessità di dare il nostro contributo. La sfida è molto importante. Siamo a un bivio: consolidare il processo federativo degli Stati Uniti d’Europa o cedere all’Europa delle nazioni come vorrebbe il centrodestra. Ecco, noi vogliamo evitare che l’Europa sprofondi perché, come abbiamo imparato durante la pandemia, solo grazie a un’Europa coesa e forte si possono dare risposte per evitare il collasso. Dunque, c’è bisogno di maggiore Europa, una Europa che abbia una fiscalità comune, che abbia una difesa comune, una politica unica rispetto alle grandi questioni internazionali: siano esse la guerra in Ucraina o in Medio Oriente o il dialogo con altri grandi Paesi".



Quali sono i temi che sta affrontando in questa campagna elettorale?

"Io sono capolista al Sud e dunque il Mezzogiorno è nelle mie priorità. Portare il Sud in Europa significa portare le istanze di questi territori dove, attraverso politiche comunitarie, è possibile difendere il lavoro di centinaia di amministratori che quotidianamente si battono per le rispettive comunità per costruire opportunità di lavoro e crescita. Abbiamo capito che per il nostro Governo il Sud non è una priorità. Uno dei pochi amministratori, se non l'unico, che ha intuito questa deriva e sta facendo da scudo per evitare che il Paese venga diviso in due, è il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. E la Regione Campania è quella che meglio ha saputo investire le risorse europee, offrendo reali opportunità di crescita al nostro territorio. Ecco, noi in Europa dobbiamo rafforzare lo spirito di questa battaglia e trovare il sistema per evitare che il sud venga abbandonato a se stesso. Evitare cioè che le scelte, per i nostri territori, vengano calate dall’alto senza alcuna conoscenza dei luoghi. E dunque, per rispondere alla sua domanda i temi sono: no secco all’autonomia differenziata, no agli inutili bonus elargiti dal governo prima delle elezioni, favorevoli sicuramente ad investimenti infrastrutturali con una visione strategica per lo sviluppo del mezzogiorno, al servizio della crescita dell'Italia e dell'Europa nel contesto del Mediterraneo".



In che modo si convincono gli indecisi, che rischiano di trasformarsi in astensionisti, ad andare a votare?

"Spiegando loro l’importanza di questo voto. L’astensionismo nasce soprattutto dal comportamento scorretto che, in particolare nel centrodestra, si è messo in pratica a queste elezioni".

Quale?

"Candidarsi per non andare in Europa. Un bluff sul quale i cittadini non devono cascare, perché vogliono avere la certezza che quelli che hanno votato siano poi realmente quelli che li rappresenteranno. La Meloni capolista rinuncerà mai a essere premier per diventare eurodeputata? E Tajani? Calenda? E ancora, il generale della lega candidato al Sud si è mai preoccupato del Mezzogiorno? Lo conosce? Ecco vede, quando all’inizio della nostra chiacchierata parlavo di “dare un contributo”, significa anche essere consapevole di quello che si vuole fare. Io sono uomo del sud, qui lavoro, qui ho fatto l’assessore comunale e il consigliere regionale. Conosco la mia terra e conosco i problemi del Sud. La mia è una candidatura consapevole. Francamente non posso dire lo stesso di molti dei miei competitor, soprattutto del centrodestra. E poi mi lasci dire, tra i leader ho molto apprezzato la scelta di Renzi di voler dare un contributo, candidandosi ultimo in lista, al progetto Stati Uniti d’Europa mettendoci la faccia e anteponendo la squadra al personalismo. Un bel segnale, non è da tutti".



Queste elezioni sono da considerarsi un test politico per il Governo e le opposizioni?

“Le elezioni non sono un test politico, non dovrebbero essere lette così. Sono un momento decisivo per parlare di proposte e programmi, poi sono la fotografia di una fase e restituiscono il sentiment di un Paese. Sono un segnale politico, un campanello d’allarme per taluni, di sprone per altri. Il centrodestra in questi ultimi giorni sta mostrando tutte le sue contraddizioni. Implode, perché non c’è un progetto comune di sviluppo del Paese. Non c’è un’idea. Allora si accelera sull’autonomia differenziata per incassare un sì sul premierato, e poi la riforma della giustizia. Sembra un enorme mercato. E in tutto questo le famiglie non arrivano alla fine del mese, gli incentivi erogati sono limitati e di difficile accesso, le politiche del lavoro assenti, la sanità dimenticata, la scuola e i trasporti non pervenuti. Informazione pubblica militarizzata. Altro che test”.