Europee, Maraio commenta il risultato di Stati Uniti d'Europa: "Non è andata come speravamo"

"Abbiamo fatto la cosa giusta. Non è andata come speravamo ma la direzione di marcia era ed è indovinata". Lo scrive Enzo Maraio sulla sua pagina facebook dopo il mancato raggiungimento del quorum per la lista "Stati Uniti d'Europa", nella quale era candidato al Parlamento Europeo.

La nota

"La suggestione degli Stati Uniti d’Europa - dice Maraio è strada che deve continuare perché l'unità politica dell'Europa è un obiettivo irrinunciabile. Come deve continuare il tentativo, in Italia, di tenere insieme il mondo moderato e riformista. Siamo partiti tardi, dobbiamo evitare questo errore in futuro. In politica anche l’idea più giusta ha bisogno di tempi di crescita e maturazione. I socialisti italiani contribuiranno, già dalle prossime settimane, a rilanciare, ripensare ed innovare questo progetto riformista. Ad Emma Bonino e Matteo Renzi, nostri compagni di viaggio, un sincero grazie per il tratto di strada percorso insieme.

Il grazie più grande, consentitemelo, va alla mia comunità, alla rete di militanti e dirigenti e soprattutto a tutti i candidati e alle candidate del Psi, che non si sono risparmiati ottenendo risultati dignitosi. Le preferenze che ho ottenuto, circa 42 mila e senza avere incarichi istituzionali, mi fanno essere nella Seconda Repubblica il socialista più forte nel consenso. Nessuno, con un simbolo socialista, ha mai registrato un dato così rilevante. Altre volte i socialisti si nascondevano, cercavano scorciatoie, si consegnavano ad altri. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, continueremo a difendere la nostra autonomia ma pronti a contaminare disegni più grandi".