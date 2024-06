Elezioni europee, Topo (Pd) fa tappa a Pellezzano. Morra: "A lui il mio sostegno"

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Provinciale Francesco Morra, insieme a tanti altri amministratori della Valle dell'Irno (tra i quali i sindaci di Fisciano Vincenzo Sessa e di Baronissi Gianfranco Valiante), alla presenza del segretario provinciale del Pd Vincenzo Luciano, incontrato a Pellezzano Lello Topo, candidato al Parlamento Europeo con il Pd, con un lungo curriculum che va dal ruolo di consigliere comunale, poi sindaco, consigliere regionale fino alla carica di deputato.

L’assisti di Morra

Morra non ha dubbi sul suo voto: “E' di uomini di comprovata esperienza e di collegamento con il territorio che abbiamo bisogno, in questo momento, per avere una voce autorevole e seria in Europa. A Lello Topo andrà il mio sostegno per la prossima tornata elettorale: gli auguro di vederlo seduto, tra qualche settimana, nei banchi del Parlamento Europeo”.