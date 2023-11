Salerno, ora è ufficiale: Loffredo e Avossa entrano in giunta

È stato firmato questa mattina il decreto di nomina dei due nuovi assessori del Comune di Salerno: Dario Loffredo ed Eva Avossa. I due prendono il posto di Paola Adinolfi e Michele Brigante, entrambi dimissionari.

Le deleghe

Ad Eva Avossa, già vicesindaco, è stata assegnata la delega al Bilancio. Tre, invece, per Loffredo (che ha lasciato la carica di presidente del consiglio comunale): Commercio, Lavori Pubblici e Urbanistica. "La nomina ad assessore del Comune di Salerno - scrive Loffredo sui social - rappresenta per me un motivo di orgoglio e soddisfazione, nonché una sfida preziosa al servizio della mia città. Ringrazio il Sindaco Vincenzo Napoli per la fiducia. Sono un uomo di squadra, da presidente del Consiglio ho sempre cercato di offrire un contributo e continuerò a farlo da oggi in poi, con ancora maggiore propositività e con la consapevolezza che per potenziare i risultati sia indispensabile essere uniti ed avere una capacità di visione che ci spinga a immaginare quale sarà la Salerno del futuro". "Ringrazio il sindaco ed i colleghi per la fiducia che mi è stata accordato" ha sottolineato Eva Avossa, che ha aggiunto: "È un incarico di responsabilità che affronto con spirito di servizio ed entusiasmo".