Elezioni politiche, Eva Avossa (Pd): "Non è il tempo dei personalismi e dei litigi"

"In un momento così delicato non può esserci spazio per personalismi e litigi sollecitati dai sondaggi del lunedì". Parola della deputata salernitana del Pd Eva Avossa, intervenuta sui social dopo la direzione democrat che ha posto le basi in vista della campagna elettorale delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

"Settimane cruciali"

"Mentre altrove il dibattito di coalizione è focalizzato sulla scelta del prossimo presidente del Consiglio - spiega la deputata democrat - il Partito Democratico è al lavoro sui temi che più interessano al Paese. Blindare l’agenda sociale, l’emergenza lavoro e la lotta al precariato, l’ambiente, così come ha spiegato il nostro segretario Enrico Letta, sono e rappresenteranno i pilastri di una proposta che presenteremo insieme ai nostri alleati. Saranno settimane cruciali, quelle della campagna elettorale, nelle quali ci troveremo a fronteggiare avversari che hanno già dimostrato di voler alzare l’asticella del populismo e del nichilismo. Ci confronteremo con loro, senza il minimo tentennamento, con la responsabilità e l’orgoglio di apparire davanti agli italiani per quello che siamo".