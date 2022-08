Tribunale di Salerno, parla Piero De Luca (Pd): "Restituiamo l'immobile alla comunità", l'ira di Lambiase

"Ho promosso oggi un nuovo incontro molto proficuo, che dà seguito ai lavori che ho avviato nei mesi scorsi per l'utilizzo degli spazi dell'ex Tribunale. Il nostro obiettivo è quello dichiarato da tempo, restituire in pieno l'immobile alla comunità salernitana". Lo ha detto l'onorevole Piero De Luca al termine del tavolo convocato presso la sede della provincia di Salerno sul tema dell’utilizzo degli spazi dell’ex tribunale, cui hanno partecipato il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente dell’ordine degli Avvocati di Salerno Silverio Sica, il delegato agli enti istituzionali dell’università di Salerno prof. Francesco Amoretti, l’assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, il Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio Mario Palagreco, il Responsabile Provinciale Rosario Bigliardo.

Parla De Luca

“Stiamo portando avanti un lavoro complesso da mesi su questo tema-spiega De Luca- per individuare la soluzione più adatta per la valorizzazione degli spazi di questo immobile che ha notevole rilevanza storica, artistica e culturale per la città di Salerno. Un polo museale, un luogo di aggregazione giovanile, anche un centro di alta formazione professionale ed universitaria, per recuperare il legame tra l'ateneo e la city. Abbiamo fatto dei passi importanti avanti sul tema, ragionando in concreto con l'Agenzia del Demanio sulle possibili modalità di utilizzo e valorizzazione del bene. Era importante non interrompere l'iter avviato e dare continuità al percorso intrapreso, nell'interesse della nostra comunità e del nostro intero territorio".

La critica

A puntare il dito contro De Luca, Catello Lambiase (M5S): “E’ iniziata l’occupazione militare delle istituzioni da parte della famiglia De Luca. Passano le campagne elettorali ma il presidente della Regione Campania ed il suo primogenito continuano a non rispettare il ruolo super-partes delle istituzioni piegandole a logiche di campagna elettorale. Dalla sanità al tribunale, dall’inaugurazione di piazze o di opere pubbliche tutto può essere strumentalizzato. Invece di fare sfilate vorremmo vederlo ammettere il fallimento dopo l’annunzio della proposta di includere la riqualificazione dell’impianto sportivo del Vestuti tra le opere finanziate quale sede del PNRR, promessa che passa di padre in figlio mai seguita dai fatti. Stranamente un Tavolo per il riutilizzo dell’ex-tribunale viene convocato alla presenza di un unico deputato in carica che in contemporanea è attore protagonista di una campagna elettorale in atto, essendo candidato".

L'accusa

"Si continuano a piegare le istituzioni regionali, provinciali e cittadine al volere di una famiglia. Tutto questo allontana i cittadini dalle istituzioni ma probabilmente questo è il loro obiettivo”.