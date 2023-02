Flash mob di M5S, Possibile e Sinistra a Faiano: "Tutelare l'affresco della chiesa della SS Trinità"

Il primo appuntamento di conoscenza del patrimonio di Pontecagnano è partito da Faiano. Ieri mattina, gli esponenti del M5S, Sinistra Italiana e Possibile, si sono recati in località Torricella per un flash mob volto a far scoprire, ai tanti cittadini che non lo conoscono già, un manufatto di grande bellezza.

L’affresco

L'abside della chiesa della SS. Trinità, detta del "Padreterno" per l'affresco bizantineggiante che si intravede ancora sull'abside superstite. “L'affresco databile intorno all'anno 1000 è solo uno dei luoghi del cuore che conserviamo sul nostro territorio. Elementi architettonici importanti, edifici che possono non essere magnifici ma che conservano il valore di una testimonianza, quella della vitalità anche in epoca di buio, luoghi e strutture che conservano il fascino di una civiltà fortemente rurale” spiegano i promotori del flash mob. “Storicamente quasi tutti gli esempi di edifici che scopriremo, sono a fare da congiuntura storica tra gli anni di crescita e lo splendore degli Etruschi e dei Romani e le stagioni buie dell'abbandono, delle paludi. Un flash mob che nasce dall'esigenza di mostrare questi luoghi, molti ormai sconosciuti alle nuove generazioni, per provare a far sentire quel legame tra comunità e i suoi spazi”.

L'appello

Per l'abside visitato ieri, che è situato in un terreno privato, “chiederemo - fanno sapere - un intervento della Soprintendenza per la tutela del bene, oggi non vincolato ed esposto alle vessazioni del tempo. Speriamo di riuscire ad ottenere in breve tempo un restauro conservativo che ne tuteli la struttura ed il bellissimo affresco. Le cose che abbiamo in Comune è il nostro percorso di avvicinamento, ascolto e proposte per la città. Non si può prescindere dalla conoscenza del proprio patrimonio per rinascere dal medioevo di visioni consumate che ci avvolge” concludono.