Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 7 luglio 1972 veniva assassinato il giovanissimo Carlo Falvella, studente di Filosofia presso l’Università degli studi di Salerno e vicepresidente del FUAN salernitano. Falvella venne aggredito da un gruppo di anarchici mentre si trovava sul lungomare di Salerno i quali, armati di coltello, lo colpirono a morte.

Nell’anniversario del vile omicidio, in un momento storico in cui alcuni collettivi studenteschi, con la complicità di una certa parte politica, alimentano l’odio politico in diversi modi e contesti, facendo tornare alla memoria pagine tristi della storia di questa Nazione che non vogliamo mai più rivivere, Azione Universitaria si fa promotrice della Manifestazione in ricordo di Carlo Falvella, contro ogni forma di odio politico.

Anche ad UniSa i giovani ragazzi di Destra vogliono omaggiare il ricordo di Falvella, tramite una pubblica iniziativa.

Data: 8 luglio pv, dalle ore 18:00 alle 20:00

Descrizione evento: Il ritrovo è previsto alle ore 18:00 presso il parcheggio adiacente al Dipartimento di Scienze giuridiche (Edificio B1). Si prevede la realizzazione di un breve corteo formato dai partecipanti e dalle autorità intervenute che proceda dal parcheggio e, percorrendo via del Diritto, raggiunga il piazzale adiacente l’Aula delle Lauree “Nicola Cilento” (come da mappa allegata).

Lì si svolgeranno gli interventi delle Autorità intervenute e degli esponenti dell’Associazione proponente. Terminati gli interventi, si deporrà una corona di fiori in ricordo di Carlo Falvella presso il piazzale medesimo. La manifestazione si concluderà alle ore 20:00 circa.

Autorità invitate:

Prof. Vincenzo Loia, Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Salerno;

On. Edmondo Cirielli, Viceministro MAECI;

Sen. Antonio Iannone, Segretario Commissione parlamentare Antimafia;

On. Imma Vietri, XII Commissione Affari sociali Camera dei Deputati;

On. Fabio Roscani, VII Commissione Cultura Camera dei Deputati;

On. Alberico Gambino, Europarlamentare

Prof. Gherardo Maria Marenghi, Professore ordinario Università degli studi di Salerno;

Prof. Francesco Fasolino, Direttore DSG.

Interverranno altresì:

Nicola D’Ambrosio, Presidente nazionale Azione Universitaria;

Avv. Alfonso Pepe, già presidente di Azione Universitaria-Salerno;

Dott. Francesco Carbone, già presidente di Azione Universitaria-UNISA;

Romano Carabotta, Responsabile Azione Universitaria-UNISA