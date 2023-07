Addio al Fantaexpo, Celano chiede chiarezza al sindaco

Ha presentato un'interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli, il consigliere comunale, capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, sul Fantaexpo, la rassegna dedicata ai fumetti ed al mondo dei cosplay che, da quest'anno, ha chiuso i battenti. "Nei giorni scorsi gli organizzatori della manifestazione hanno pubblicamente annunciato il termine di un’esperienza che ha regalato emozioni a tanti giovani ed appassionati del settore - scrive Celano - Gli organizzatori hanno lamentato che, nonostante la portata dell’evento impattasse positivamente sul territorio locale in termini economici, il loro impegno non sarebbe stato valorizzato e l’Amministrazione avrebbe, a dire dei giovani organizzatori, manifestato indifferenza rispetto alle esigenze manifestate, inducendo, di fatto, gli stessi a rinunciare all’evento".

Quali motivi avrebbero indotto i giovani organizzatori a “fermare” una delle manifestazioni culturali e sociali più riuscite e seguite organizzate negli anni in città? Quali richieste degli organizzatori non hanno trovato accoglimento dall’Amministrazione comunale, atteso che, a quanto si legge da un loro post riportato dagli organi di stampa, gli stessi lamentano che, pur non avendo chiesto alcun tipo di contributo, nella nostra Salerno il loro impegno non sarebbe stato valorizzato? In cosa consisterebbe l’indifferenza lamentata dai giovani organizzatori che ha poi favorito la decisione degli stessi di non riproporre l’evento?