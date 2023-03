Bellizzi, presentato il direttivo di Fratelli d'Italia

Si è tenuta domenica la presentazione del direttivo cittadino di Fratelli d'Italia a Bellizzi. A tenere a battesimo il nuovo direttivo il coordinatore cittadino, Angelo Maddalo: “L’evento - spiega - sancisce l'impegno del gruppo di militanti, tesserati e consiglieri comunali di minoranza qui a Bellizzi. Oggi diamo un messaggio chiaro alla cittadinanza, abbiamo organizzato un gruppo di lavoro serio e professionale, volto alla progettazione e programmazione continua. Siamo già al lavoro per continuare a far crescere un partito che oggi governa il Paese".

Le cariche

Queste le cariche del nuovo direttivo:

Angelo Maddalo coordinatore

Cosimo De Nicola presidente di circolo

Iginio Garofalo portavoce

Daniele Cantalupo responsabile progettualità urbanistica

Vincenzo Fortunato delegato per il commercio

Tommaso Diana delegato per lo sport

Fabio Scafuro delegato giovani fdi Bellizzi

Carmine Pagano delegato controllo servizi Sanitari per il cittadino

Matteo Rizzo delegato alle segnalazioni manutenzione,

Ernesto D'elia delegato alle periferie

Bonavita e Camporaso all'istruzione e cultura,

Antonio Cipriano organizzazione segreteria.

Adolfo Abate sicurezza e viabilità.