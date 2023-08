Città della Medicina a Baronissi, Fdi attacca il sindaco: "Promesse non mantenute"

"Il sindaco di Baronissi, orami da quasi un decennio alla guida della città, continua a promettere l'imminente apertura di Città della Medicina, struttura che dovrebbe sorgere nel cuore del nostro comune, interamente dedicata alla ricerca scientifica e strettamente collegata alla Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Salerno. Se è vero che questi annunci non fanno più notizia, sorprende, invece, la dichiarazione di qualche giorno fa di Valiante e della sua giunta su Città della Medicina: 'Non di facile attauzione'". Il circolo cittadino di Fratelli d'Italia che commenta le ultime dichiarazioni del sindaco sulla fattibilità della Città della Medicina ("non è di facile attuazione, è necessaria una partnership pubblico-privato").

La nota

"Il Polo medico, è una realtà nella quale, sia ben chiaro, noi abbiamo creduto in passato e crediamo tutt'ora - dichiara il Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Siniscalco - ma, evidentemente, esistono delle incapacità progettuali o procedurali, considerato che solo oggi il sindaco di Baronissi si ricorda che mancano i fondi e che i finanziamenti stanziati non sono sufficienti per il completamento della struttura. A questo punto è doveroso e lecito chiedersi: dove era Valiante negli anni passati quando, con ampia enfasi, si annunciava come imminente la partenza dei lavori di Città della Medicina? Come mai, solo oggi, alla vigilia della campagna elettorale per le Comunali del 2024, quasi a voler coprire le sue incapacità, Valiante getta la palla in tribuna parlando di mancanza di fondi?

Probabilmente è per giustificare le tantissime aspettative occupazionali collegate a città della medicina"