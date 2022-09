La stoccata di Federico Conte: "Salerno alla mercé del deluchismo"

“In spregio al principio della rappresentanza dei territori, e delle battaglie parlamentari con un accordo a tavolino si è disseminato il Mezzogiorno di candidati nominati in collegi sicuri". È quanto dichiarato dal deputato di Liberi e uguali, Federico Conte, non ricandidato alle prossime elezioni, che ieri sera a Salerno ha presentato, al Jbeach Ferrari, con Andrea Manzi, il suo libro “Con la stessa passione” che documenta l'attività svolta da parlamentare nella legislatura che sta per concludersi.

"Salerno alla mercè del deluchismo"

Il Pd, secondo Conte, ha "un aggravante": "Ha diviso la Campania in due protettorati, Napoli a disposizione dei dirigenti nazionali, e Salerno alla mercè del deluchismo. Una scelta di chiusura e negazione che mortifica non solo le energie che i territori già esprimono ma anche quelle che potrebbero maturare, se solo si consentisse ai giovani di formarsi e competere sulla politica e sul merito e non sull'appartenenza a un sistema di potere. Ho scelto di essere libero e continuare a dare voce alla società e ai cittadini meridionali in coerenza con i miei valori e le mie idee. Con la stessa passione”.