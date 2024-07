Federico Conte torna nel Pd: ipotesi candidatura alle regionali 2025

L’ex parlamentare di Leu Federico Conte, alla presenza del segretario provinciale del Pd di Salerno Vincenzo Luciano, ha ufficializzato la sua adesione e quella dell'associazione "Cittadino Sudd" al Partito Democratico. Un incontro, quello che si è tenuto all’interno dei saloni del Bar Moka di Salerno che, tra gli altri, ha visto anche la partecipazione del Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri.

L'appoggio a Schlein

In un post sui social, Conte ha scritto: "L’associazione Cittadino Sudd è nata nel 2019 per contrastare il progetto dell’ Autonomia differenziata, oggi purtroppo legge dello stato, che va ora combattuta con il referendum abrogativo e promuovendo una svolta riformista nel segno del Mezzogiorno, ridando alla politica la passione, il merito e la partecipazione che negli ultimi anni ha progressivamente smarrito. Per farlo c’è bisogno di uno sforzo unitario di tutti i movimenti di opinione che solo un grande partito può guidare. La segreteria di Elly Schlein ci ha convinti che il Pd è maturo per guidare una fase nuova, di rigenerazione e rinascita democratica e candidarsi a diventare l’alternativa alle destre. A questo progetto la mia associazione porta in dote, con la passione dei suoi aderenti, la proposta dell’Italia Mediterranea".

Le Regionali 2025

E, nel corso del suo intervento al Bar Moka, Federico Conte ha lasciato intendere di guardare con grande attenzione al prossimo appuntamento elettorale con le Regionali in Campania, per l’autunno del 2025. Conte in lista con il Partito Democratico alle prossime Regionali? E’, sicuramente, una ipotesi concreta in campo che, per molti aspetti, sta già agitando gli ambienti interni del Pd della provincia di Salerno.