Definisce "bravo ragazzo" l'omicida di Maria Rosaria Troisi: bufera sul consigliere Clemente che si dimette

Avevano indirizzato al presidente della Provincia, Franco Alfieri, una lettera per chiedere la revoca delle deleghe all’Agricoltura e alle Politiche del Lavoro assegnate al consigliere Vincenzo Clemente, 21 consiglieri comunali salernitani guidati da Claudia Pecoraro che, ieri, ha anche chiesto un minuto di silenzio per Maria Rosa Troisi, vittima del femminicidio di Battipaglia. Il consigliere Clemente, infatti, intervenuto alla fiaccolata organizzata dal sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, aveva definito l'omicida "bravo ragazzo, un lavoratore".

Ed oggi sono arrivate le dimissioni di Clemente: "In merito alla questione del Consigliere Vincenzo Clemente, va detto che le dimissioni dal suo incarico sono un atto personale e spontaneo, non si possono imporre. - ha precisato Alfieri - E io non sono un giudice che decide di punire o assolvere, non è questo il mio ruolo. Ma oggi ho accettato di buon grado la rinuncia spontanea del Consigliere Clemente alle deleghe all’Agricoltura e Politiche del lavoro. È un segnale e una dimostrazione di sensibilità. Ho apprezzato il gesto e penso che la cosa si possa chiudere qua. Ora dobbiamo muoverci compatti per costruire valori di rispetto contro la cultura della violenza e far crescere i nostri territori e le comunità in un contesto sociale positivo", ha concluso il presidente della Provincia.

Alfieri sul femminicidio

"La triste vicenda di Maria Rosa Troisi mi ha molto turbato perché ancora una volta una donna muore per mano di un suo compagno. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo: ci ricorda Salvatore Quasimodo. - ha concluso Alfieri - È inaccettabile e sono profondamente convinto che azzerare la violenza contro le donne sia una battaglia culturale prioritaria per tutti noi, soprattutto per chi ha incarichi politici. La lotta al patriarcato, di cui è ancora intrisa la nostra società, alla disparità e agli stereotipi diffusi, la tutela della sicurezza e della serenità di tutte le donne, deve essere un baluardo di civiltà imprescindibile. Nel 2023 non possiamo tollerare nessuna forma di violenza di genere e urge costruire nuovi modelli culturali".