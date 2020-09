Elezioni ad Angri, Ferraioli: "Rinunciamo ai comizi in piazza"

Il Candidato Sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli ha deciso di non effettuare nessun comizio tradizionale in piazza, in virtù delle norme anticovid. Questa decisione è relativa alla propria coalizione di supporto.

"Sappiamo tutti i sacrifici enormi che abbiamo dovuto fare per affrontare questa epidemia improvvisa, e allo stesso modo tutti sappiamo che dobbiamo ripartire con la vita normale. Ripartire dalla cose essenziali, senza abbassare la guardia e cercando di limitare il più possibile le situazioni che possono provocare danni minando la sicurezza dei nostri concittadini. Quindi voglio essere molto chiaro: vi annuncio che io e la mia coalizione abbiamo deciso che in queste amministrative non faremo comizi pubblici in piazza!

Io so per certo che nulla può sostituire la carica e l’adrenalina di condividere con Voi una Piazza o una strada, io che ho sentito davvero il vostro calore trascinarmi per tutta la città durante la vittoria. Ma proprio noi che abbiamo gestito con immani sacrifici i mesi della pandemia, non possiamo essere artefici di potenziali assembramenti.

So, inoltre, che perderò l’opportunità di incontrare molti di Voi e che per quest’anno non potrò stringervi la mano o guardarvi negli occhi mentre vi parlo della nostra città.

Ciò non toglie che ho, abbiamo, la necessità di illustrarvi i nostri progetti, quelli nuovi e quelli da portare a termine.

Vi annuncio, quindi, che ci scambieremo opinioni attraverso una serie di dirette Facebook che andranno a sostituire il comizio pubblico tradizionale. Questo ci permetterà non solo di stare insieme nel massimo della prudenza, ma anche di prendere parte a un Question Time, un vero e proprio filo diretto con i cittadini attraverso il quale, nei limiti del rispetto e dell'educazione, porre tutte le domande e chiarire qualsiasi dubbio, preservando la sicurezza collettiva.

Sono sicuro che apprezzerete la nostra decisione e che parteciperete attivamente a questa novità. È il mio modo per dimostrarvi, ancora una volta, che ci sono sempre come ogni volta che c’è stato bisogno."