Festa della Repubblica: gli auguri del presidente della Provincia, le iniziative a Nocera

Riflettori puntati sul 77° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. "Oggi ne ricordiamo la proclamazione a seguito del referendum del 1946, indetto a suffragio universale dopo la seconda guerra mondiale. - ha osservato il presidente della Provincia, Franco Alfieri - Gli italiani, incluse le donne che votano per la prima volta, sono chiamati alle urne per scegliere la forma di governo preferita. Quindi la Monarchia lascia il posto alla Repubblica nel nostro Paese. Voglio sottolineare l’importanza del suffragio femminile, perché spesso questo aspetto passa inosservato: le donne votano per la prima volta con questo referendum istituzionale, a seguito di un decreto del 31 gennaio 1945 che sancisce il suffragio universale, cioè che riconosce finalmente anche alle donne il sacrosanto diritto di voto, di decidere su questioni politiche, di scegliere una rappresentanza politica". "È un momento fondamentale della storia italiana, che passa in secondo ordine perché in genere ci concentriamo sulla nascita della nostra Repubblica, ma mi piace sempre precisare che la Repubblica italiana è stata voluta dalle donne e dagli uomini italiani, in maniera unitaria. Questa giornata ci deve far riflettere su un dato essenziale: l’Italia è un Paese che sa rialzarsi, come ha fatto ogni volta e come è accaduto anche dopo la seconda guerra mondiale. Tutti uniti, donne e uomini, nord e sud, famiglie, giovani, lavoratori e in particolare noi, classe dirigente delle nostre comunità, tutti insieme dobbiamo lavorare alla ripresa economica, sociale e culturale del nostro paese", ha aggiunto.

Il pensiero per l'Emilia Romagna

Penso alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite gravemente dall’alluvione. L’Italia è unita e abbiamo il dovere di non lasciare indietro nessuno. Comuni, Province, Regioni e Stato, dobbiamo essere tutti allineati per dare risposte concrete ai nostri cittadini. La nostra Repubblica italiana è la casa di tutti e il mio abbraccio tricolore arrivi con energia a tutto un popolo in difficoltà. Buona Festa della Repubblica a nome mio e dell’Amministrazione provinciale.

La Festa della Repubblica a Nocera Superiore

Intanto, Nocera Superiore, il 2 giugno unisce nei festeggiamenti gli anziani del Centro Polivalente di via Russo e gli alunni delle scuole del territorio: due generazioni lontane nel tempo che venerdì mattina si ritroveranno una accanto all’altra per l’impegno civico nel celebrare il tricolore. Alla cerimonia che prevede alle 10:30 la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di corso Matteotti e subito dopo un momento celebrativo dinanzi al municipio, con l’intonazione dell’inno di Mameli da parte del coro del Centro Polivalente, parteciperanno anche l’Associazione Nazionale Carabinieri (sez. di Nocera Superiore), la Protezione Civile comunale, le associazioni del territorio e cittadini. "Abbiamo il dovere di trasmettere ai più giovani il valore della storia e della memoria – ha detto il sindaco Giovanni Maria Cuofano – oltre la solennità di questi momenti istituzionali, c’è un messaggio di contenuti da rimarcare affinchè i ragazzi possano crescere da cittadini consapevoli della comunità".