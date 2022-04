Eboli, Adelizzi (M5S) partecipa alle celebrazioni per la Festa della Liberazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Questa mattina l’onorevole Cosimo Adelizzi (M5S) ha celebrato la Festa della Liberazione nella sua Eboli. Accanto alle Istituzioni, sia civili che militari, ha ricordato il sacrificio del popolo italiano e la resistenza dei partigiani, ponendo l’accento anche sui conflitti e sulle resistenze che in questo momento ci sono in Europa e nel Mondo. Esplicito il pensiero rivolto alla popolazione ucraina che resiste alle bombe russe ormai da circa due mesi.

"Non c'è libertà senza resistenza. Non c'è democrazia senza opposizione. Lo insegna la storia scritta dai nostri nonni che hanno resistito e che si sono opposti alla violenza e all'oppressione del Nazifascismo - scrive Adelizzi sui suoi canali social- Oggi celebriamo il giorno in cui l'Italia rinasce libera. Ricordiamo il sangue di donne e uomini versato per la nostra libertà, consegnandoci un'Italia democratica. Proprio oggi, tutti insieme, è importante esserci e sostenere donne e uomini che in questo momento stanno resistendo per affermare la propria autonomia di nazione, di popolo e di comunità. Buon 25 aprile a tutti!" conclude il parlamentare.