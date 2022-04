Festa della Liberazione, Iannone (FdI): "Ecco perchè non ha più senso"

Rischia di suscitare polemiche il post pubblicato, oggi, dal senatore salernitano di Fratelli d'Italia Antonio Iannone in occasione del 25 Aprile. “La Festa della Liberazione non ha più senso, la celebrazione del 25 Aprile è superata. Certi antifascisti sono come cacciatori di orso polare all’equatore. Per anni ho pensato che un giorno potesse diventare la festa della Pacificazione Nazionale ma ci sono settori della sinistra militante che preferiscono mantenere il totem ideologico pur nella disaffezione di un’Italia che non può vivere con il torcicollo”.

Il messaggio di Iannone: