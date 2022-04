Festa 25 Aprile, Piero De Luca (Pd): "Celebriamo valori universali. Esaltare libertà, democrazia e pace"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Celebriamo valori universali di liberta', democrazia e pace". A dirlo, in occasione del 25 aprile, il vice presidente dei deputati del PD, Piero De Luca il quale aggiunge che oggi si celebra "Un popolo, un Paese, che si liberava dall'oppressione nazifascista, dalla dittatura, dagli orrori della guerra. Un popolo che lottava per riconquistare la propria liberta', grazie in particolare al sacrificio e alla resistenza dei partigiani". Secondo De Luca "ieri come oggi, la ricorrenza del 25 aprile celebra dunque i princi'pi e i valori di liberta', democrazia e pace che per noi rappresentano patrimonio universale dell'umanità. Quel patrimonio non garantito per sempre, come ricorda il Presidente Mattarella, che va difeso oggi dal riemergere di pulsioni drammatiche di una storia che speravamo non dovesse ripetersi mai piu'. Quei valori che oggi dobbiamo proteggere in Ucraina rispetto alla barbara ed ingiustificata aggressione russa. Quei princi'pi essenziali che rappresentano il cemento della costruzione europea e che l'Europa deve promuovere e affermare con determinazione all'interno e all'esterno dei propri confini. Il 25 ricorda chi resiste, chi lotta, chi non si arrende logica della sopraffazione, della violenza e della forza. Al loro fianco, ci siamo noi. Oggi, come sempre. A tutte e a tutti, buon 25 aprile", conclude Piero De Luca.