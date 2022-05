Festa della Repubblica: appuntamento a Roccapiemonte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il presidente del consiglio comunale avvocato Anna Bruno invita i cittadini a partecipare alla cerimonia programmata dall’Amministrazione Comunale di Roccapiemonte in occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno, con la deposizione di corone di alloro ai monumenti dei caduti, a partire dalle ore 10.20 in piazza Zanardelli e a seguire in piazza Polichetti.

Inoltre, si informa che il sindaco di Roccapiemonte su invito del prefetto sarà anche impegnato in Piazza Amendola a Salerno per le celebrazioni nell’ambito del 76° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, e parteciperà, presso il Teatro Verdi di Salerno, alla consegna delle onorificenze al merito concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai cittadini residenti a Roccapiemonte: Enrico Moja, dirigente superiore della polizia di stato a riposo e VincenzoBattipaglia sostituto commissario della polizia a riposo, entrambi nominati cavalieri della repubblica.