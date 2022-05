Festa del 2 giugno: il Comitato No Draghi scende in piazza a Salerno

Scende in piazza, in occasione della festa della Repubblica, il 2 giugno, il Comitato “No Draghi”: dalle 17 alle 20.30, in piazza Caduti di Brescia, è prevista l’iniziativa per i festeggiamenti del 76° Anniversario della vittoria del Referendum Costituzionale.

L'invito

"Nell’ambito della mobilitazione nazionale del Comitato No Draghi, la manifestazione sarà caratterizzata dalla partecipazione di studenti, disoccupati, lavoratori e attivisti al fine di rimettere al centro i problemi dei lavoratori e la critica a questa Repubblica che, più che fondata sul lavoro, è fondata sullo sfruttamento, la guerra e una povertà che colpisce sempre più ceti sociali - si legge sulla nota del Comitato - Alla fine degli interventi, tra i quali anche i saluti del senatore della Repubblica Italiana, in forza al Partito Comunista, Emanuele Dessì, e del segretario nazionale di Patria Socialista, Igor Camilli, e di altri esponenti di forze politiche e associazioni, si terrà il comizio dell’onorevole Marco Rizzo, segretario nazionale del Partito Comunista".