Festa Nazionale di Sinistra Italiana a Salerno: arrivano Conte e Fratoianni

La città di Salerno ospiterà una delle tappe di "Proxima", la festa nazionale di Sinistra Italiana che si svolgerà contemporaneamente - da giovedì 14 a domenica 17 settembre - in quattro città: Sesto Fiorentino, Perugia, Barletta e anche Salerno. Le quattro iniziative sono incentrate prevalentemente in confronti fra le varie forze politiche dell’opposizione, presentazioni di libri, stand gastronomici, seminari.

Arriva Conte

In particolare, il 14 settembre, a Salerno (la location non è stata ancora ufficializzata) è in programma un confronto fra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.