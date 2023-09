Festa di Sinistra Italiana a Salerno: domani arriva come ospite Giuseppe Conte

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna a Salerno. Domani (giovedì 14 settembre), a partire dalle 21, l’ex presidente del consiglio dei ministri sarà ospite di Proxima, la festa nazionale di Sinistra Italiana, in programma a Salerno fino al 16 nel quartiere di Torrione. Conte sarà intervistato dalla giornalista Serena Bortone, insieme a Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, per dare il via alla convention che vedrà affrontare diversi tempi cari alle opposizioni al Governo Meloni.

Il ritorno nel salernitano

Per Conte sarà la prima volta in provincia di Salerno dopo la celebrazione dei congressi cittadini con l’elezione dei nuovi coordinatori di Salerno, Eboli e Cava de’ Tirreni solo per ricordare i centri piu’ importanti del territorio che hanno eletto i nuovi portavoce del Movimento 5 Stelle.