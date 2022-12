“Fiamme eterne alle scuole moderne”: striscioni di Rete Studentesca a Salerno

Militanti salernitani di Rete Studentesca, coordinamento giovanile del Movimento Nazionale - La Rete dei Patrioti, hanno affisso, fuori dagli istituti scolastici di Salerno, striscioni e manifesti con il messaggio "Fiamme eterne alle scuole moderne".

La protesta

Lo scopo - spiegano i responsabili - è "di sensibilizzare sui veri temi importanti della vita scolastica. Le priorità sono la lotta contro gli edifici fatiscenti, contro la scuola/azienda, la scolarizzazione di massa che ha abbrutito la qualità dell'insegnamento; non certo le strampalate idee del gender ed il femminismo, visto che a scuola si viene discriminati perché l'offerta formativa è uniformemente scadente e non certo sulla base del genere sessuale. Per questo - concludono i ragazzi di Rete Studentesca - auspichiamo, simbolicamente, che il concetto di scuola "moderna" bruci e si torni finalmente alla scuola tradizionale".