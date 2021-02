Elezioni amministrative a Salerno, scendono in campo i Figli delle Chiancarelle

Scenderà in campo alle prossime amministrative, come annunciato, anche il gruppo "Figli delle Chiancarelle" con l’apertura della propria sede elettorale in via Torrione. Si tratta di un progetto civico aperto a tutti, oltre ogni schieramento politico, finalizzato ad accogliere "i cittadini che vogliono riappropriarsi della città".

Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, anche volti noti salernitani come Marcello Ravveduto, Loredana Marino, Roberto Celano e Franco Mari.