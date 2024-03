Fiscalità di vantaggio, la lettera del vicesindaco D'Alessandro (Magliano Vetere) e la risposta dell'onorevole Vuolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Sgravi Fiscali e defiscalizzazione per le attività economiche e, norme specifiche per incentivare i residenti, i giovani e le imprese a restare, e/o investire nei loro territori” è la proposta che è stata inviata all’attenzione dell’Onorevole Lucia Vuolo, europarlamentare di Forza Italia, La proposta arriva dai comuni delle aree interne, in particolare dal dott. Carmine D’Alessandro, Vicesindaco di Magliano Vetere (SA) e che, con al fianco l’instancabile Pino Palmieri, Sindaco di Roscigno (SA), intende “arrestare l'emorragia galoppante di abbandono di queste aree”. Il vicesindaco, in particolare, pone l’accento sull’applicazione di “una fiscalità di vantaggio nelle aree interne e montane ed a forte marginalità socio - economica, facenti parte dei parchi a valenza nazionale” con un appello ineludibile “non far morire una parte importante dell’Italia”. “Condivido la ratio della proposta di D’Alessandro che trova le radici negli svantaggi che i cittadini di tali territori devono sopportare per affrontare la vita quotidiana. A partire dalle mille difficoltà rispetto alla viabilità, servizi sanitari, servizi scolastici, comunicazioni, collegamenti terrestri, collegamenti ferroviari, ospedali sempre più carenti. Sarà mia cura trovare le giuste sensibilità nel centro destra italiano per individuare sia sul piano legislativo sia sul piano economico la migliore strada da percorrere” è quanto dichiara l’europarlamentare Lucia Vuolo (PPE/Forza Italia).