Comune di Fisciano, si parte con le assunzioni: l'annuncio di Gioia

“Il via libera al bilancio consolidato ci consentirà di sbloccare le procedure per le nuove assunzioni”. Lo annuncia l'assessore al Bilancio del Comune di Fisciano, Franco Gioia, a seguito del consiglio comunale che ha visto l’approvazione del consolidato con il voto favorevole della maggioranza.“Un risultato che spicca rispetto a quello dello scorso anno, laddove avevamo chiuso con un negativo di 321mila euro – ricorda l’assessore – Quest’anno invece registriamo un segno più pari a 4 milioni e 900mila euro. Ma si tratta soprattutto di un passaggio importante in vista del piano di assunzioni che stiamo portando avanti per rafforzare l’organico dell’Ente”.

Il bando

In particolare, sottolinea Gioia, si sbloccano le procedure concorsuali a cominciare dal bando già pubblicato per selezionare quattro agenti di polizia municipale. “Con l’ingresso di nuovo personale metteremo la macchina amministrativa nelle condizioni di funzionare a pieno regime. Abbiamo sofferto negli ultimi anni a causa dei pensionamenti e di alcuni provvedimenti come quota 100 che hanno contribuito a svuotare i nostri uffici. Il lavoro dell’amministrazione che mi ha visto impegnato da assessore al ramo, in sinergia con i funzionari comunali – conclude Gioia – va nella direzione di bilanciare le carenze, oltre a confermare la solidità della situazione finanziaria del Comune”.