Comune di Fisciano, arriva il bilancio di previsione e nasce un nuovo gruppo

Arriva domani, nell’aula del Consiglio Comunale di Fisciano, il tanto atteso Bilancio di Previsione 2022, il documento al quale la Giunta del Sindaco Vincenzo Sessa sta lavorando da alcuni mesi, per trovare le giuste coperture finanziarie.

La discussione

Cresce l’attesa a Fisciano, non solo per la discussione sul Bilancio di Previsione 2022 ma anche per la nascita del nuovo gruppo consiliare di maggioranza Noi per Fisciano, composto da Nicola Prudente, Rita Guacci e Alfonso Cavaliere: adesso sarà necessario rivedere la composizione di tutte le commissioni consiliari, proprio alla luce della creazione del nuovo Gruppo Consiliare, e nulla esclude che possa esserci anche un giro di vite per le Presidenze delle Commissioni, decise e stabilite ad ottobre del 2021, quando in Consiglio vi era un unico gruppo di maggioranza. Il tempo ha cambiato le cose ed ora, all’interno delle Commissioni, soprattutto Bilancio ed Urbanistica, tutto potrebbe cambiare.